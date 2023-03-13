



Крупнейший британский банк HSBC покупает “дочку” Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC, крупнейший банк Британии, покупает Silicon Valley Bank UK за 1£ (1,13€). Соглашение было заключено после переговоров между правительством Великобритании, регулирующими органами и другими потенциальными претендентами.



Это соглашение стало облегчением для британского технологического сектора, сильно пострадавшего во время краха как в SVB, так и его британского подразделения.



В HSBC заявили, что транзакция "завершается немедленно". Приобретение будет финансироваться за счет имеющихся ресурсов.



Центробанк Англии заявил, что деньги всех вкладчиков в SVB UK находятся в безопасности, а сделка обеспечивает непрерывность банковских услуг. Это значит, что теперь компания не будет признана неплатежеспособной.



“Сегодня утром правительство и Банк Англии способствовали частным продажам Silicon Valley Bank UK HSBC. Депозиты будут защищены без средств налогоплательщиков”.



Продажа означает, что Великобритании не придется вводить общесистемную поддержку, в отличие от США.