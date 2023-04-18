



Крупнейший банк Кипра предупреждает российских клиентов о закрытии счетов

На прошлой неделе появилась новость о том, что "Emirates NBD", второй по величине банк в Объединенных Арабских Эмиратах, заблокировал инвестиционные счета российских клиентов. Теперь крупнейший банк Кипра начал тщательно очищать свой портфель.



"Банк Кипра" начал рассылать сообщения о закрытии счетов своим клиентам из России. Некоторые русские издания назвали их "письмами счастья". Такие сообщения получают налоговые резиденты России и получающие доход от бизнеса в России, подпадающий под санкции, а также лица, получившие вид на жительство типа F или "золотой паспорт" на Кипре. Именно поэтому они покупали недвижимость на Кипре. Утверждается, что на процедуру закрытия счета отводится два месяца.



В то же время, российское издание BMF сообщило, что "Банк Кипра" разослал сообщение о прекращении обслуживания россиян на Кипре по туристическим визам.



До начала войны России в Украине Кипр считался самой большой оффшорной территорией капиталов из РФ, в которой средства российского происхождения составляли около 212 миллиардов долларов.



К концу 2022 года российские резиденты держат на банковских счетах за рубежом до 94,3 миллиарда долларов, согласно данным Центрального банка России. Кроме того, за последний год из-за войны, мобилизации и миграционной волны из России не только выехало почти 1 миллион человек, но и было вывезено около 63,6 миллиарда долларов финансовых активов.