



Крупнейший банк Европы спас британское подразделение обанкротившегося SVB

В понедельник банк HSBC купил за символический один фунт стерлингов британское подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank, спасая ключевого кредитора для технологических стартапов в Великобритании и помогая сдержать последствия крупнейшего банковского краха со времен финансового кризиса 2008 года.



Этот шаг был предпринят после того, как власти США предприняли меры по спасению вкладов и предотвращению более широкого распространения последствий внезапного краха материнского банка Silicon Valley Bank.



"HSBC является крупнейшим банком Европы, и клиенты SVB UK должны чувствовать себя уверенно, чувствуя силу, надежность и безопасность, которые он им обеспечивает", - сказал министр финансов Великобритании Джереми Хант



Банк Англии заявил, что он организовал продажу, чтобы поддержать доверие к финансовой системе и минимизировать любые последствия для британских технологических компаний.



Он также заявил, что депозиты в банке находятся в безопасности в результате продажи, и что банковская система в целом находится в безопасности.



Кредиты SVB UK составляют около 5,5 млрд фунтов стерлингов, а депозиты - около 6,7 млрд фунтов стерлингов.