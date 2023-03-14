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Крупнейший банк Европы спас британское подразделение обанкротившегося SVB
14.03.2023 08:50 Евгения Маркова

Крупнейший банк Европы спас британское подразделение обанкротившегося SVB

В понедельник банк HSBC купил за символический один фунт стерлингов британское подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank, спасая ключевого кредитора для технологических стартапов в Великобритании и помогая сдержать последствия крупнейшего банковского краха со времен финансового кризиса 2008 года.

Этот шаг был предпринят после того, как власти США предприняли меры по спасению вкладов и предотвращению более широкого распространения последствий внезапного краха материнского банка Silicon Valley Bank.

"HSBC является крупнейшим банком Европы, и клиенты SVB UK должны чувствовать себя уверенно, чувствуя силу, надежность и безопасность, которые он им обеспечивает", - сказал министр финансов Великобритании Джереми Хант

Банк Англии заявил, что он организовал продажу, чтобы поддержать доверие к финансовой системе и минимизировать любые последствия для британских технологических компаний.

Он также заявил, что депозиты в банке находятся в безопасности в результате продажи, и что банковская система в целом находится в безопасности.

Кредиты SVB UK составляют около 5,5 млрд фунтов стерлингов, а депозиты - около 6,7 млрд фунтов стерлингов.

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