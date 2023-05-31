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Крупнейшие производители продуктов питания объединились против Барката
31.05.2023 10:03 Аркадий Бочаровский

Крупнейшие производители продуктов питания объединились против Барката


Порталу ice стало известно, что в последние дни состоялась  секретная встреча руководителей крупнейших производителей продуктов питания и крупных импортеров продовольствия, чтобы выработать единую линию действий против агрессивных шагов, сформулированных министром экономики Ниром Баркатом.

Источники, хорошо осведомленные о деталях встречи, сообщили, что руководство пищевых компаний и импортеров было настроено очень воинственно, и главное решение, которое было принято, - выступить единым блоком против решений министра.

Здесь уместно отметить, что встреча проходила в рамках ассоциации промышленников, и ее целью была формулировка плана противостояния агрессивным методам Нира Барката по борьбе с ростом стоимости жизни. 

У этих компаний и импортеров якобы нет проблемы с параллельным импортом, но есть проблема в отношении “инвазивных способов”, с помощью которых, как они утверждают, министр экономики пытается получить деловую информацию об их бизнесах и доходах .

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