



Крупнейшие производители продуктов питания объединились против Барката



Порталу ice стало известно, что в последние дни состоялась секретная встреча руководителей крупнейших производителей продуктов питания и крупных импортеров продовольствия, чтобы выработать единую линию действий против агрессивных шагов, сформулированных министром экономики Ниром Баркатом.



Источники, хорошо осведомленные о деталях встречи, сообщили, что руководство пищевых компаний и импортеров было настроено очень воинственно, и главное решение, которое было принято, - выступить единым блоком против решений министра.



Здесь уместно отметить, что встреча проходила в рамках ассоциации промышленников, и ее целью была формулировка плана противостояния агрессивным методам Нира Барката по борьбе с ростом стоимости жизни.



У этих компаний и импортеров якобы нет проблемы с параллельным импортом, но есть проблема в отношении “инвазивных способов”, с помощью которых, как они утверждают, министр экономики пытается получить деловую информацию об их бизнесах и доходах .