



Крупнейшие компании Израиля угрожают сократить налоговые выплаты из-за реформы



На фоне продвижения законов "правовой революции" крупные компании готовятся сократить свои налоговые выплаты государству в качестве “меры протеста”. 13-й канал сообщает об ожидаемом ущербе доходам государству и сокращении авансовых платежей по налогу на прибыль.



В связи с односторонним продвижением законов "правовой революции" компании, работающие в Израиле, готовятся снизить свои налоговые выплаты государству. Компании планируют объявить, что в результате "правовой революции" их прибыли в Израиле пострадают - поэтому больше нет никаких оснований платить государству обычные налоговые платежи по прежним ставкам.



Если многие компании выдвинут требования о снижении авансовых платежей, рассчитывая на резкое сокращение годовой прибыли Израиля, то ущерб государственной казне может составить миллиарды шекелей. Это произойдет на фоне сложного для израильской экономики года, в котором сбор налоговых поступлений оказался ниже ожидаемого.





Сегодня процедура уменьшения авансов проста - требуется подпись бухгалтера, подтверждающая, что ожидается потеря дохода, после чего налоговый орган автоматически одобряет уменьшение. Однако следует отметить, что данная политика может быть изменена в любой момент в связи с государственными решениями.



Тали Ярон Элдер, бывший уполномоченный по подоходному налогу и один из советников компаний, стремящихся в знак протеста сократить свои налоговые выплаты, так прокомментировал ожидаемый шаг: "Это, безусловно, может произойти, и они будут платить гораздо меньше авансом. Налоговым органам будет очень трудно с этим справиться, если это будет одновременной акцией". Ярон Элдер также сказал: "Если в акции примет участие много людей, мы увидим значительное сокращение поступлений в бюджет государства".







