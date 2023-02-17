



Крупнейшие аэропорты Германии остановились из-за забастовки рабочих

Служба безопасности и наземный персонал во Франкфурте и Мюнхене начали свои однодневные забастовки рано утром в пятницу, что привело к отмене 1300 рейсов национального перевозчика Deutsche Lufthansa AG, крупнейшего перевозчика в двух хабах. Новые проблемы с поездками возникли всего через несколько дней после того, как глобальный флот авиакомпании был временно остановлен из-за повреждения кабеля связи во Франкфурте перерезали кабель связи.



В пятницу рабочие, одетые в светоотражающие жилеты и размахивая флагами, прошли парадом по практически пустым залам аэропорта Франкфурта. Протесты вызваны резким ростом стоимости жизни после того, как война России в Украине привела к скачку цен на энергоносители и инфляции.



Профсоюз Verdi объявил забастовку, сославшись на недовольство коллективными переговорами с различными компаниями и государственными учреждениями, нанимающими наземный персонал. Он требует повышения заработной платы на 500 евро в месяц для некоторых работников и более высокой компенсации за праздничные смены для других.



“Сотрудники совместно оказывают давление на работодателей, потому что в предыдущих переговорах не было достигнуто никаких результатов”, – заявила представитель Verdi Кристин Беле.



Забастовки также проходят в аэропортах Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена. Verdi провел аналогичную забастовку в главном аэропорту Берлина в прошлом месяце, отрезав столицу Германии от международных авиаперевозок.



Не только в Германии вспыхнули протесты по поводу того, что рабочие считают несправедливой оплату труда на фоне резкого роста расходов на жизнь. Британские железнодорожники временно фактически остановили большую часть железнодорожной сети страны в результате недавних работ, а во Франции люди протестуют против планов увеличения пенсионного возраста.