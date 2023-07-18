



Крупнейшее в Украине судно с рекордной партией зерна отправят по Дунаю

В Украине загружается крупнейшее судно для экспорта агропродукции по реке Дунай. Об этом сообщило Дунайское пароходство (УДП) во вторник, 18 июля.



Указано, что речь идет о морском судне Ali M дедвейтом более 45 тысяч тонн.



"Экспортная операция осуществляется в рамках единой логистической услуги, которую мы ввели с прошлого года", - говорится в сообщении.



В последние недели несколькими баржевыми караванами в Констанцу из дунайских портов было отправлено 34 тыс. тонн ячменя. Суда загружаются на стивидорном комплексе УДП в Килии или других терминалах и направляются в порт Констанцы, где без задержек перегружаются на крупные морские суда.



В УДП отметили рост спроса на перевозку со стороны украинских аграриев, увеличивающих объемы экспортируемых партий агропродукции. На предприятии также отметили важность сохранения обслуживания крупных морских судов в условиях прекращения отгрузки зерновых из одесских портов.



"Даже в условиях традиционного мелководья на Дунае, которое может усложнить обработку морских судов, речные баржевые караваны пароходства продолжат направляться в Констанцу", - заверили в УДП.



Отметим, что в мае дунайские порты перегрузили более 3 млн тонн, что стало абсолютным рекордом для портов этого региона.