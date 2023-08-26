



Крупнейшая сделка в сфере фаст-фуда: Subway продали за 9,6 млрд

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway, семейный бизнес с почти 60-летней историей, была приобретена частной инвестиционной компанией Roark Capital.



Компания объявила в пресс-релизе за 23 августа, что Roark Capital предложил 9,6 миллиардов долларов. По данным CNN, приобретение Roark является значимым событием в индустрии быстрого питания. Компания может похвастаться стоимостью активов в 37 миллиардов долларов и обширным портфелем в сфере продуктов питания, а также инвестициями в такие бренды, как Arby's, Auntie Anne's, Buffalo Wild Wings, Carvel, Sonic и другие.



Subway заявляет, что продолжит уделять приоритетное внимание росту продаж, инновациям в меню, модернизации ресторанов, улучшению качества обслуживания гостей и глобальной экспансии.



Сообщается, что Subway потеряла долю рынка из-за растущей конкуренции, в том числе со стороны закусочных, которые предлагают больше вариантов меню и современный дизайн магазинов.