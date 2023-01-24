



Крупнейшая арабская торговая сеть откроет супермаркеты в Гуш-Дане

Сеть магазинов King Store, которая работает в арабских общинах и смешанных городах, объявила, что инвестирует 100 миллионов шекелей, чтобы прорваться на израильский рынок розничной торговли, обращаясь при этом к еврейскому потребителю: "Мы не говорим, что мы самые дешевые, но мы поощряем мелких производителей и импортеров, продукции которых в других сетях".



Сеть супермаркетов King Store, крупнейшая в арабском секторе (22 филиала), принадлежащая Мухаммаду Хасану и Билалу Альмашдауи, объявила 23 января о том, что впервые выйдет на израильский рынок в Гуш Дане, Кфар Сабе, Нетании, Рамле и других городах, и инвестирует 100 миллионов шекелей, чтобы довести число филиалов до 35, прорваться на израильский розничный рынок, обращаясь при этом к еврейскому потребителю.



До сих пор King Store работал в секторе и в городах со смешанным населением, таких как Беэр-Шева, Нацерет, Кфар-Касем-Рош ха-Аин.



"Мы не говорим, что мы самые дешевые, наши цены схожи с ценами дисконтных сетей", - сказал генеральный директор Мажди Катани на пресс-конференции, которую сеть провела в одном из своих центральных филиалов в Кфар-Касим. "Наша особенность - в том, что у нас есть продукты, которых нет у других, например, разнообразный кофе, оливковое масло, тахини и рис, и многое другое по конкурентоспособной цене. Мы поощряем мелких производителей и импортеров, которых нет в других сетях".



На молочных полках в сетевых магазинах, наряду с крупными молочными заводами, можно найти продукцию молокозаводов арабского сектора, производителей различных видов белого сыра, кондитерских изделий, вафель, кофе, тахини, готовых салатов и прохладительных напитков из Турции и многих производителей Палестинской автономии. Фрукты и овощи поставляет компания "Гранот", принадлежащая кибуцам.



Публикуются некоторые цены и специальные предложения сети, например: три бутылки Zero 1,5 л за 26 шекелей, свежая курица - 16 шекелей за килограмм, куриная грудка 35 шекелей за килограмм, свежая баранина 65 шекелей за килограмм, бараньи ребрышки 75 шекелей, антрекот с костью 70 шекелей. Три цветные капусты по 10 шекелей, желтая фасоль по 20 шекелей, три килограмма цуккини по 10 шекелей, картофель в упаковке - 3 кг по 11 шекелей, помидоры по 6,9 шекеля за килограмм.



Помимо супермаркетов, King Store имеет формат небольших магазинов, которые работают по шабатам, и поэтому не имеют сертификата кошерности. В то же время сеть утверждает, что большинство ее продуктов кошерны, а мясо в ее мясных лавках поступает с кошерной скотобойни.



Компания "Феникс" также является партнером сети, которая пять лет назад приобрела 20% ее акций за 40 миллионов шекелей, намереваясь в будущем провести эмиссию и сделать ее первой и единственной арабской компанией, торгующейся на Тель-Авивской фондовой бирже. Владельцы King Store также имеют компанию-импортер, завод по производству продуктов питания под маркой Caspa и сотовую компанию на инфраструктуре Pelephone.