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Крупная фаркомпания из Австралии может выйти на израильский рынок
19.08.2022 08:48 Ольга Белозерова

Крупная фаркомпания из Австралии может выйти на израильский рынок

 Австралийский фармацевтический гигант Chemist Warehouse рассматривает возможность выхода на израильский рынок. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Генеральный директор министерства экономики и промышленности Израиля Рон Малка на этой неделе побеседовал с Джеком Ганцем, председателем и соучредителем Chemist Warehouse, по этому вопросу.

"Еще одна сеть, желающая выйти на рынок Израиля после проведения импортных реформ, является важным шагом к усилению конкуренции на израильском рынке", - заявила министр экономики Орна Барбивай. 

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