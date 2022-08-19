



Крупная фаркомпания из Австралии может выйти на израильский рынок

Австралийский фармацевтический гигант Chemist Warehouse рассматривает возможность выхода на израильский рынок.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Генеральный директор министерства экономики и промышленности Израиля Рон Малка на этой неделе побеседовал с Джеком Ганцем, председателем и соучредителем Chemist Warehouse, по этому вопросу.



"Еще одна сеть, желающая выйти на рынок Израиля после проведения импортных реформ, является важным шагом к усилению конкуренции на израильском рынке", - заявила министр экономики Орна Барбивай.