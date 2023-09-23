



Кризис вакансий в IT-сфере: зарплаты падают, длительность поиска увеличивается

Согласно данным, предоставленным CTech израильской рекрутинговой фирмой Ethosia, наблюдается устойчивое снижение заработной платы руководящих сотрудников или должностей уровня B в сфере IT-технологий, а также увеличение продолжительности поиска работы.



По данным, собранным с августа 2022 года по август 2023 года, зарплата на руководящих должностях, требующих опыта работы не менее восьми лет, снизилась практически по всем направлениям. Хотя она немного снизилась, Devops-инженеры сообщают о самой высокой зарплате – 32 000–35 000 шекелей. Самая низкая зарплата остается неизменной с прошлого года у инженеров-химиков и составляет 18 000–22 000 шекелей.



Продолжительность поиска работы также увеличилась для всех должностей. Дольше всего искать работу приходится интерфейсным инженерам-программистам, скорость поиска увеличилась более чем вдвое – с 5 до 11 недель.

