Кризис в Adani Group перерос в уличные протесты

Кризис, охвативший Adani Group, обострился в понедельник, когда сотни членов оппозиционных партий Индии вышли на улицы, требуя расследования обвинений в адрес конгломерата, которые спровоцировали обвал его акций. Акции компаний миллиардера Гаутама Адани находятся в свободном падении после критического отчета Hindenberg Research от 24 января, при этом совокупные рыночные убытки группы в настоящее время превышают 110 миллиардов долларов, что вызывает опасения широкого финансового падения.



Сотни членов оппозиционных партий Индии протестовали по всей стране, в том числе у нескольких офисов государственной страховой корпорации Life Insurance Corporation LIC и Государственного банка Индии SBI из-за инвестиций в Adani Group. В Джантар-Мантаре кто-то сжег чемодан с логотипом ВОО. В Мумбаи протестующий держал плакат с фотографией Адани, логотипом LIC и надписью “Сколько LIC инвестировала в Adani Group”.



LIC владеет 4,23% акций флагманской фирмы Adani, в то время как другие ее доли включают 9,14% акций Adani Ports и 5,96% акций Adani Total Gas. На прошлой неделе SBI заявила, что ее общая доля участия в Adani Group составляет 0,9% от общего кредитного портфеля, или около 3,30 миллиарда долларов.



“Правительство поддерживает бизнесмена Адани, а не обычного человека”, – говорит генеральный секретарь комитета Конгресса штата Уттар-Прадеш Шив Пандей.



Обе палаты парламента Индии были закрыты в понедельник, третий день подряд, на фоне лозунгов и требований начать расследование. Банковские и рыночные регуляторы Индии, а также правительство инициировали расследование, чтобы успокоить напуганных инвесторов.



Адани отменил продажу акций из-за обвала после обвинений в мошенничестве.

