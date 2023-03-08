



Кризис не почем: Израильские блокчейн- и крипто-стартапы расцветают

Несмотря на глобальный кризис в сфере высоких технологий и бесчисленные удары, нанесенные сектору блокчейна и криптовалюты за последний год, израильские стартапы в этой области переживают ренессанс в последние месяцы.



Пять различных стартапов, начиная от полупроводниковой компании, специализирующейся на новейшем оборудовании для блокчейна, и заканчивая предложениями по безопасности и маркетингу, разработанными специально для нужд блокчейна и мира криптовалют, привлекли деньги для выхода на новый уровень.



Согласно сообщению CTech, это речь идет о таких израильских стартапах:



Chain Reaction — полупроводниковая компания, которая привлекла 115 миллионов долларов. Компания заявила, что финансирование ускорит развертывание блокчейн-решений корпоративного уровня — специализированных интегральных схем (ASIC) и систем, а также позволит масштабировать технологические решения для обеспечения конфиденциальности, связанные с проектированием инфраструктуры облачных центров обработки данных.



Компания Chaos Labs в прошлом месяце привлекла 20 миллионов долларов. Chaos Labs предоставляет протоколы с настраиваемыми и автоматизированными инструментами экономической безопасности, которые проверяют их надежность и стабильность в любых рыночных условиях.



Ironblocks разработала платформу кибербезопасности, основанную на блокчейне. В прошлом месяце компания привлекла 7 миллионов долларов.



Компания Addressable разработала комплексное решение для веб-маркетинга. В конце января компания привлекла 7,5 миллионов долларов. Финансирование поможет ускорить расширение платформы компании, включая дополнительные блокчейны и интеграцию с социальными сетями.



CyVers разрабатывает проактивную безопасность Web3 для приложений смарт-контрактов посредством обнаружения и перехвата криптоатак через блокчейны. В декабре прошлого года компания объявила о привлечении финансирования в размере 8 миллионов долларов. Среди клиентов CyVers — израильские компании Bit2C, Solidus Capital и CoinMama.

