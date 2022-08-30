



Кризис: цена на электроэнергию в Европе превысила 1000 евро

Цены европейских эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25% из-за набирающего обороты энергетического кризиса с прошлой пятницы, 28 августа.



Кроме того, на ценовой рост электроэнергии повлияло сокращение генерации французскими атомными станциями.



Так, еще в прошлую пятницу во Франции контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за МВт-час.



Такая же ситуация и в Германии, где контракты на поставку электричества достигли отметки в 1050 евро за МВт-час.