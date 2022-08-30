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Кризис: цена на электроэнергию в Европе превысила 1000 евро
30.08.2022 11:10 Александр Юзовский

Кризис: цена на электроэнергию в Европе превысила 1000 евро

Цены европейских эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25% из-за набирающего обороты энергетического кризиса с прошлой пятницы, 28 августа.

Кроме того, на ценовой рост электроэнергии повлияло сокращение генерации французскими атомными станциями.

Так, еще в прошлую пятницу во Франции  контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за МВт-час.

Такая же ситуация и в Германии, где контракты на поставку электричества достигли отметки в 1050 евро за МВт-час.   

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