



Кредитный рейтинг Израиля остается без изменений - S&P

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) заявило в пятницу, что кредитный рейтинг Израиля остается неизменным: Aa-/A-1+, пишет jpost.



Объявление S&P было сделано примерно через месяц после того, как рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении кредитного прогноза Израиля до "стабильного" вместо "позитивного".



Что касается экономического роста, по данным S&P, в настоящее время предполагается, что израильская экономика вырастет всего на 1,5% в следующем году.



Тем не менее, S&P прогнозирует, что со следующего года экономика Израиля стабилизируется и вернется к темпам, которые они ожидали ранее, с ростом на 3,5% в год, сообщает Mako.



В оценке S&P агентство предупредило, что текущая политическая ситуация, которая характеризуется неопределенностью и поляризацией среди людей, может нанести ущерб израильской экономике .



Mako также сообщает, что израильское правительство опасается, что агентство понизит рейтинг Израиля, как это сделало агентство Moody's. Однако экономисты предсказывали, что "напряженность пройдет и вовлеченные стороны достигнут какого-то соглашения".



Экономисты также ожидают, что "средняя инфляция составит 3,8% в 2023 году по сравнению с 4,4% в 2022 году".



Ранее на этой неделе Международный валютный фонд отметил предложенные Израилем судебные реформы как значительный риск ухудшения состояния экономики с последствиями, которые включают ужесточение финансовых условий и препятствие инвестициям, потреблению и долгосрочному росту.

