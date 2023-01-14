



Кредитный рейтинг Израиля может пострадать из-за судебной реформы

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) предупредило, что планы нового правительства Израиля по судебной реформе, а также его политика в Иудее и Самарии могут негативно повлиять на рейтинг страны. Об этом сообщает Times of Israel.



Директор агентства Global Ratings Максим Рыбников заявил: "Если объявленные изменения в судебной системе создадут тенденцию к ослаблению институциональных механизмов Израиля и существующих систем сдержек и противовесов, это может в будущем создать риски снижения рейтингов".



Однако, он добавил, что 'мы еще не достигли этого".



Рыбников также сказал, что "основной заботой для нас будет… ситуация с безопасностью, которая может быть подорвана в случае более жесткой политики".



"Жесткая риторика, подрывающая хрупкую ситуацию в Иудее и Самарии, может создать риски. Если мы увидим больше протестов, это не будет хорошей новостью и для экономики", - заявил он в комментарии для Reuters.



В ноябре S&P объявило, что сохраняет благоприятный рейтинг Израиля без изменений на уровне AA- со "стабильным" прогнозом. Агентство оценило, что экономика Израиля выросла на шесть процентов в 2022 году, но глобальные экономические тенденции будут препятствовать росту в 2023 году, а ВВП Израиля вырастет примерно на 2 процента в этом году.



