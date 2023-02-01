



Кредит МВФ или дефолт: Пакистан переживает глубокий экономический кризис

Доведенный до крайности прошлогодними разрушительными наводнениями, Пакистан имеет резервы всего в 3,7 миллиарда долларов, чего едва хватит на три недели импорта товаров первой необходимости. Он отчаянно нуждается в помощи Международного валютного фонда, чтобы погасить просроченный транш в размере 1,1 миллиарда долларов.



В Пакистан прибыла экстренная миссия МВФ, но никаких гарантий нет на фоне растущего числа проблем после ноябрьской просрочки кредитных выплат, увеличенных после наводнения до 7 миллиардов долларов. Давление нарастает, поскольку программа спасения не может быть продлена после июня, а выборы не за горами.



“Если они не получат 14-й кредит от МВФ, риск дефолта существенно возрастет”, – прогнозирует Кэтрин Эксум, соруководитель отдела суверенных исследований в фонде специалистов по проблемным долгам Gramercy.



“Если МВФ не придет, нас ожидает дефолт”, – считает Бывший министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил, добавив, что тогда потребуется еще один пакет поддержки, 24-й для страны.



Пакистан находится в отчаянном положении с соотношением внешнего долга к ВВП 70%, когда 40–50% госдоходов уйдут на выплаты процентов в этом году.

Если выплаты не поступят к июню, перед приходом к власти нового правительства может пройти шестимесячный перерыв, в течение которого Пакистан будет испытывать нехватку средств, что фактически поставит его население в 220 миллионов человек на грань.



Политическая ситуация также имеет решающее значение. После истечения срока полномочий правительства в августе специальное временное правительство возьмет на себя ответственность на срок до 90 дней, чтобы обеспечить свободные и честные выборы. Однако временное правительство не уполномочено подписывать пакт с МВФ, что поднимает вопрос о том, могут ли правительство и оппозиция сотрудничать на основе совместного обещания протолкнуть любые требования МВФ, чтобы предотвратить дефолт.