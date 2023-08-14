



"Красный список”: Определены крупнейшие загрязнители окружающей среды Израиля

Согласно отчету Министерства охраны окружающей среды, ICL Rotem, дочерняя компания Israel Chemicals, в 2021 году признана предприятием с самым вредным воздействием на окружающую среду в Израиле. Отчет также показывает, что завод загрязнил окружающую среду на 3% сильнее, чем в предыдущем году.



Индекс воздействия на окружающую среду – так называемый "красный список" – был опубликован в понедельник в 11-й раз. Здесь собрана информация об экологических рисках, связанных с промышленными объектами. Основная цель списка – помочь компаниям внедрить более ответственные методы управления. Кроме того, он является важным источником информации для инвесторов, стремящихся направить свои средства на развитие более устойчивого и экологичного бизнеса.



В первую десятку списка в таком порядке вошли:

Oil Refineries Ltd. ("Базан"),

НПЗ Паз Ашдод,

Carmel Olefins Ltd.,

центр переработки отходов Elcon, Leviathan,

очистные сооружения в районе Дан (Шафдан),

GADIV Petrochemical Industries Ltd.,

электростанция Орот Рабин,

IMI Systems.

Что касается публичных компаний, то в тройку худших по индексу вошли ICL Group, ELECTRA и Bazan.



"Осознание экологических рисков имеет первостепенное значение, поскольку они могут привести к финансовым потерям как для акционеров, так и для держателей облигаций компаний, занимающихся загрязнением окружающей среды. Эти потери могут разрушить накопительные фонды, предназначенные для обеспечения наших пенсий", – заявила Идит Сильман, министр охраны окружающей среды. "Компании должны уделять первостепенное внимание соблюдению принципов экологической ответственности и стремиться к минимизации рисков для здоровья населения и окружающей среды, понимая значительность последствий".



Министерство оценивало 45 компаний, находящихся в государственной собственности, и 123 крупных промышленных предприятия. Согласно методике расчета индекса, чем выше рейтинг, тем больше негативное воздействие на окружающую среду и экологические риски.



Завод ICL Rotem набрал 516 баллов, на что в первую очередь повлияли административные предписания, выданные в 2021 году в связи с чрезмерным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Недавно группа ICL была обязана выплатить 115 млн шекелей по коллективному иску, связанному со сбросом в реку Ашалом опасных кислотных сточных вод с завода в Негеве в 2017 году.



Оценка "Базан" была снижена до 502 баллов из-за значительного загрязнения воздуха и опасного происшествия, связанного с утечкой бензола при эвакуации резервуара в 2020 году. В течение года были зафиксированы и другие нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждений, связанных, в частности, с отклонениями по выбросам в атмосферу, утечками в море.



Сильман признала, что недостатком отчета является то, что он посвящен исключительно государственным и правительственным предприятиям, не учитывая частные компании, которые также вносят значительный вклад в нанесение ущерба окружающей среде.