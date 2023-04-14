



“Красная линия” скоростного трамвая Тель-Авива начнет работу в мае

После бесчисленных задержек ожидается, что “Красная линия” начнет работу в конце мая. Первая линия скоростного трамвая в Тель-Авиве, будет проходить от центрального автовокзала Петах-Тиквы через больницу “Бейлинсон” и улицу Жаботинского в Бней-Браке и Рамат-Гане до центрального железнодорожного вокзала Тель-Авива (Савидор), а затем через центр Азриэли и Дерех.



Линия имеет длину 24 км и 12 км под землей от транспортной развязки Геха к северу от Яффо. На линии размещены 34 станции, и ожидается, что 234 000 пассажиров смогут воспользоваться этой услугой каждый день. “Красная линия” представляет собой гибридную систему метро и трамвая, объединяющую наземные и подземные участки.



По прогнозам, без запланированного на будущее метрополитена Тель-Авива строящиеся сейчас линии скоростного трамвая перестанут справляться с предоставлением услуг к 2040 году, когда пропускная способность “Красной линии” достигнет 150%, а “Зеленой линии” – 170%.

Согласно обещаниям, столичное метро Тель-Авива будет открываться постепенно с 2034 года, а все три линии скоростного трамвая будут полностью введены в эксплуатацию в 2037 году.



На “Красной линии” будет три отдельных рейса:

R1 из Петах-Тиквы в Бат-Ям (полная линия);

R2 из Кирьят-Арье в Бат-Ям, который не будет работать, когда линия начнется;

R3 из Кирьят-Арье в Элифлет.

То есть пассажиры, желающие добраться из Кирьят-Арье в Бат-Ям, должны будут пересесть на другой поезд.На линии R1 между Петах-Тиквой и Бат-Ямом будет по шесть поездов в каждом направлении каждый час, а на линии R3 из Кирьят-Арье в Элифелет – четыре поезда в час, всего 10 поездов в час. Средняя частота движения по “Красной линии” составит поезд каждые шесть минут в каждом направлении. На сайте NTA сказано, что поезда по линии будут ходить в каждом направлении каждые три минуты, а каждый час – 18-20 поездов.Скоростному трамваю Тель-Авива будет отдан приоритет на 70% светофоров на его маршруте, благодаря чему десятки тысяч пассажиров быстрее доберутся до места назначения. Стоимость проезда в скоростном трамвае будет такой же, как и в городских автобусах – 5,5 шекелей на более короткие поездки и 12 шекелей на всю линию. На транспорте будут разрешена перевозка складных велосипедов и самокатов, а также собак-поводыри и мелких домашних животных, перевозимых на коленях у пассажира.Ожидается, что линия с первого дня будет переполнена пассажирами и станет альтернативой даже для тех, кто в настоящее время пользуется автомобилем, хотя прогнозов, что это уменьшит пробки, нет. По оценкам, транспортная ситуация в Тель-Авиве улучшится только через несколько лет, когда заработают все линии и льготные автобусные маршруты, и когда будут завершены работы на четвертой железнодорожной линии вдоль Аялона, что разгрузит город от пробок.Это самый дорогой инфраструктурный проект, когда-либо реализованный в Израиле. Стоимость строительства “Красной линии” сейчас составляет 18,7 миллиардов шекелей, что намного превышает первоначальную смету, которая составляла 10,7 миллиарда шекелей.Еще две линии находятся в стадии строительства. Полностью наземная “Пурпурная линия” протяженностью 27 км будет проходить от восточной части столичного района Тель-Авива (Йехуд-Моносон, Ор-Йехуда и Гиват-Шмуэль) через Рамат-Ган и Гиватаим в центр Тель-Авива, с 46 станциями. Линия должна быть открыта в 2027 году.“Зеленая линия” будет проходить от Холона и Ришон-ле-Циона на юге до Герцлии на севере через Тель-Авив. 39-километровая линия будет состоять из 62 станций и будет включать 4,5-километровый подземный участок в Тель-Авиве. В настоящее время ведутся подземные работы между бульваром Хар-Цион и улицами Ибн Гбриол-Нордау в Тель-Авиве, и линия должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году.