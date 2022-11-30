



Красная линия. Почему израильтяне не поедут на скоростном трамвае



30 ноября 2022 года израильтяне должны были почувствовать себя так, как чувствуют себя люди в Лондоне, Париже или Нью-Йорке на протяжении более чем столетия, и даже в Каире и Тегеране на протяжении 40 лет. Насладиться современной транспортной системой, добраться до оживленного Гуш-Дана по Израильской железной дороге и пересесть на скоростной трамвай, минуя пробки, трафик и раздражающие гудки.



Первая из трех линий, 24 км от Петах-Тиквы до Бат-Яма, через Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив, половина из которых проходит под землей должна была заработать сегодня. 18,7 миллиарда шекелей, были заплачены из наших налоговых денег, в самом дорогом гражданском проекте, который государство осуществило на сегодняшний день.



Красная линия, которая первоначально должна была начать работу в 2017 году и с тех пор шесть раз откладывалась, не будет перевозить пассажиров ни сегодня, ни завтра. 240 000 человек, которые должны были ездить по ней согласно прогнозам, приедут на работу как обычно, уставшие, разбитые и, вероятно, снова опоздавшие.



То что происходит бьет все рекорды наглости и отсутствия прозрачности со стороны государства. Уходящий министр транспорта Мейрав Михаэли уже год избегает признаний о скоростном трамвае, а генеральный директор государственной компании NTA Хаим Глик боится рассказать правду. Только на прошлой неделе он в впервые официально объявил, что Красная линия откроется только в марте 2023 года.



NTA и министерство транспорта, которое должно осуществлять надзор, вместе клянут компанию Alstom, производителя системы безопасности "Красной линии". Летом именно ее система были названа причиной неожиданных торможений состава, что потребовало долгих недель ремонта и усовершенствования. Сами чиновники NTA признали, что вавилонская башня, которую они построили для Красной линии - два разных китайских производителя, поставляющих поезда и систему управления, вместе с системой безопасности из Франции и немецкой компанией, которая будет отвечать за интеграцию, не работает.



Согласно отчету, опубликованному госконтролером, уже в августе 2021 года контрольная компания направила в Министерство транспорта письмо, в котором перечислила десять проблем, которые, по ее мнению, могут поставить под угрозу соблюдение графика открытия линии для коммерческого использования в ноябре 2022 года. Среди поднятых вопросов - скорость прибытия вагонного парка; завершение строительства системы сигнализации; программы безопасности; координация с силами безопасности и спасения; и процесс передачи массивов операционной компании Tevel, из Egged, Shenzhen Metro и китайской CCECC. По оценкам управляющей компании, задержка даты активации может составить от четырех до шести месяцев.



В октябре 2021 года NTA ответила, что знает о рисках и работает над их минимизацией, чтобы уложиться в график коммерческой эксплуатации Красной линии в ноябре 2022 года. В июне 2022 года NTA в письме государственному аудитору утверждала, что проект идет в соответствии с запланированным графиком, а контрольная компания просто “преувеличивает”.





Высокопоставленный чиновник Министерства транспорта попытался объяснить сегодня утром, почему руководство министерства отказалось предстать перед общественностью, извиниться за отсрочку, согласовать новую дату и оценить цену дополнительной отсрочки - которая, как ожидается, обойдется в сотни миллионов шекелей в виде дополнительных платежей.



По его словам, "в системе сигнализации произошел сбой, который вызвал задержку в работе. Роль руководящего комитета, который проводит частые заседания, заключается в том, чтобы убедиться, что текущие графики работы линии применимы, а более определенная картина ситуации еще не получена".



Министерство транспорта заявило, что "Красная линия находится на этапе обкатки и тестовых поездок в рамках подготовки к открытию для коммерческого движения. Контролирующая компания уже подсчитала, что если бы не неисправность сигнализации, линию можно было бы запустить в конце ноября. В связи с возникшей неисправностью в Израиль были доставлены ведущие специалисты из крупнейших мировых компаний, чтобы решить последние проблемы, предшествующие запуску. Команды NTA работают днем и ночью, чтобы предоставить общественности готовый продукт высочайшего качества и открыть Красную линию уже в первом квартале 2023 года. Расходы, связанные с переносом сроков, еще не подсчитаны".