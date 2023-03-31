



Космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона уволит 85% персонала

Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, к 3 апреля уволит 675 сотрудников - это 85% штата. Компания может прекратить работу. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аудиозапись гендиректора компании Дэна Харта.



Virgin Orbit не нашла необходимое финансирование, потому вынуждена оставить только сотню работников. Всем уволенным обещают помочь в поисках новой работы и выплатить пособие, на которое уйдет 8,8 миллионов долларов. Есть риски, что в ближайшем будущем компания прекратит работу. На фоне таких новостей акции компании сразу упали на 40% – до $0,34 за единицу. После закрытия торгов акции еще подешевели до $0,19.



Virgin Orbit – это компания по запуску спутников, на 75% принадлежащая Ричарду Брэнсону. Она искала инвестиции, в то время как основной владелец решил ее не финансировать.



В январе этого года Virgin Orbit потерпела неудачу при попытке запустить спутник на орбиту с территории Британии. Это была первая такая миссия в истории Великобритании. Сбой привел к потере девяти спутников, в том числе британских сверхмалых спутников и экспериментального навигационного спутника, финансируемого Европейским космическим агентством.



За год до этого Virgin Orbit успешно запустила в космос ракету с 10 спутниками NASA с помощью модифицированного самолета Boeing 747 Cosmic Girl.

Virgin Orbit планировала предоставлять услуги по запуску малых спутников и космических грузов из самолета и конструировать 24 ракеты в год. По плану ее LauncherOne должны были выводить на низкую околоземную орбиту до 230 км грузы до 500 кг. Стоимость одного запуска составляла 10—12 миллионов долларов, что в разы дешевле запусков с космодромов.