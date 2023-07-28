



Кошерные стейки из Израиля будут продаваться в Европе

Израильский стартап, который создал первое в мире кошерное культивированное мясо, похоже, также станет первым, кто начнет продавать стейки из культивируемой говядины в Европе.



Компания Aleph Farms из Реховота, которая производит белки из клеточных культур, подала заявку на одобрение регулирующих органов в Швейцарское федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (FSVO) с целью продажи Aleph Cuts в Швейцарии.



Aleph Farms планирует запустить Aleph Cuts в Сингапуре и Израиле уже в конце этого года в ожидании одобрения регулирующих органов.



Европейская заявка является частью сотрудничества с Migros, крупнейшим пищевым предприятием Швейцарии, которое сыграло важную роль в оценке конкретного процесса утверждения регулирующими органами страны.



Ранее в этом году компания Aleph Farms, среди инвесторов которой есть голливудский актер Леонардо Ди Каприо, получила принципиально новый кошерный знак от главного раввина Израиля на культивируемый говяжий стейк для получения полного кошерного сертификата в преддверии выхода на рынок Израиля.

