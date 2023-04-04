



Коррупция в Ливане: США ввели санкции

США ввели новые санкции в отношении Ливана в соответствии с указом, направленным на поддержку демократических процессов и институтов страны.



Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба американского минфина.



Под санкции попали двое ливанских братьев, которые использовали свои богатство, власть и влияние для участия в коррупционных действиях, которые "подрывают демократические процессы в Ливане и наносят ущерб народу". Уточняется, что братья Рахме использовали свою бизнес-империю и политические связи, чтобы обогатиться за счет сограждан.



"Сегодняшние действия подчеркивают стремление США пролить свет на коррупционные действия, которые продолжают несправедливо сказываться на ливанском народе. Сейчас как никогда ливанское правительство должно провести крайне необходимые экономические и политические реформы", — сказал замминистра финансов из отдела по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.



Уточняется, что в санкционный список попали две организации, базирующиеся в Ливане. Также санкции введены против организации, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

