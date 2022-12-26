



Covid-19 "съедает" Apple

Новая волна коронавируса в буквальном смысле "сжирает" бизнес компании Apple. Американскому техническому гиганту пришлось больше месяца бороться с хаосом на мегафабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, известном как iPhone City.



О том, что бизнес компании Apple находится под угрозой, сообщает Financial Times. Причина – массовая вспышка коронавируса в Китае, которая может вызвать перебои в производстве iPhone.



Отмечается, что после очередной вспышки Covid-19, которая началась в октябре, и как результат массового заболевания работников, время ожидания покупателем в США своего нового iPhone составляет почти месяц. А поскольку правительство Китая отменяет свою политику нулевой борьбы с Covid-19, теперь назревает долговременный риск – потенциальная нехватка работников на заводах по комплектующим или сборочных фабриках по всей стране.



Сейчас Apple испытывает дефицит от 5 до 15 миллионов iPhone.



Ситуация осложняется и тем, что пятая часть дохода Apple приходится именно на продажи в Китае, а более 90% iPhone собираются там.



Добавляется, что чистая прибыль в этом квартале упадет более чем на 8%, согласно оценкам банков, объединенными Visible Alpha.

