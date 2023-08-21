



Контракт на 55 млн долларов: Elbit продаст Нидерландам системы защиты от БПЛА

В понедельник, 21 августа, Elbit Systems объявила о заключении контракта на сумму около 55 млн долларов на поставку многоуровневых беспилотных авиационных систем ReDrone Counter (C-UAS) в Нидерланды. Контракт будет выполняться в течение четырех лет.



В рамках контракта Elbit Systems поставит несколько мобильных, стационарных и развернутых конфигураций интегрированного решения ReDrone Counter-UAS, а также пакет логистической поддержки и обучение.



Решение ReDrone включает в себя усовершенствованный радар DAiR от Elbit Systems, датчики разведки сигналов (SIGINT) и электронно-оптическую (EO) полезную нагрузку COAPS-L, которые обеспечивают улучшенное интегрированное воздушное изображение, а также высокотехнологичные возможности электронной атаки, все полностью контролируется единой системой управления и контроля.



Система ReDrone быстро обнаруживает и определяет местоположение нескольких дронов одновременно в пределах охраняемой зоны. Система способна обнаруживать, идентифицировать, локализовать, отслеживать и обезвреживать БАС противника днем ​​и ночью, как в городских, так и в сельских условиях, а также в различных погодных условиях.