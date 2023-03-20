



Конфликт профсоюза и менеджмента в банке Апоалим

Организация работников банка "Апоалим" объявила сегодня о трудовом споре около 7 000 работников банка - в свете тупика, в который зашли переговоры с руководством банка о новом зарплатном соглашении. Объявление о трудовом споре последовало после одобрения, полученного организацией работников от учреждений Гистадрута.



Председатель организации работников банка "Апоалим" Рони Гарфункель заявил сегодня утром: "Руководство банка тянет время и хочет нанести ущерб гарантиям занятости сотрудников банка. Это серьезное и невообразимое неуважение к работникам. Мы без колебаний активизируем борьбу и используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты".





В течение последних шести месяцев комитет работников и банк вели переговоры о новом соглашении об оплате труда, которое заменит действующее соглашение об оплате труда, срок действия которого истек три месяца назад. Профсоюзная организация обвиняет руководство банка в том, что оно тянет время, и утверждает, что банк игнорирует огромные прибыли, которые он накопил за последние годы. Профсоюз отмечает чистую прибыль банка в 2022 году, которая составила 6,5 млрд шек: "что является прямым результатом тяжелой работы день за днем примерно 7 000 сотрудников банка", - заявляет комитет трудящихся.