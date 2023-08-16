Конец эпохи: фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС
Фонд Сороса закроет большую часть своих проектов в Евросоюзе.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В настоящее время, фондами управляет сын Сороса Александр, затеявший перестройку, в рамках которой он намерен прекратить финансирование проектов в 27 странах ЕС.
Ожидается, что поддержка гражданского общества на периферии Европы будет продолжена.
Подробности всплыли через публикацию внутренней переписку между руководством "Открытого общества" в Америке и фондами в Венгрии.