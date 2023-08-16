Новости » Экономика
Конец эпохи: фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС
16.08.2023 21:25 Алина Груднева

Конец эпохи: фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС

Фонд Сороса закроет большую часть своих проектов в Евросоюзе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В настоящее время, фондами управляет сын Сороса Александр, затеявший перестройку, в рамках которой он намерен прекратить финансирование проектов в 27 странах ЕС.

Ожидается, что поддержка гражданского общества на периферии Европы будет продолжена.

Подробности всплыли через публикацию внутренней переписку между руководством "Открытого общества" в Америке и фондами в Венгрии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы