



Конец эпохи: фонд Сороса сворачивает деятельность в ЕС

Фонд Сороса закроет большую часть своих проектов в Евросоюзе.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



В настоящее время, фондами управляет сын Сороса Александр, затеявший перестройку, в рамках которой он намерен прекратить финансирование проектов в 27 странах ЕС.



Ожидается, что поддержка гражданского общества на периферии Европы будет продолжена.



Подробности всплыли через публикацию внутренней переписку между руководством "Открытого общества" в Америке и фондами в Венгрии.