



Концерты Бейонсе в Стокгольме подняли уровень инфляции в Швеции

Решение Бейонсе начать свой мировой тур Renaissance со Стокгольма повлияло на уровень инфляции в Швеции, пишет газета Financial Times со ссылкой на экономистов местного Danske Bank.



Согласно изданию, первые два концерта Бейонсе, которые прошли 11 и 12 мая, посетили не менее 46 тысяч человек – многие из них приехали в Швецию непосредственно ради этих концертов, что, в свою очередь, отразилось на ценах в отелях и ресторанах.



Наплыв туристов также повлиял на уровень инфляции в стране, которая в мае составила 8,2%, хотя Центральный банк Швеции прогнозировал 8,1%, а эксперты, опрошенные Bloomberg, предполагали, что инфляция замедлится до 7,8%.



“Ответственность за этот сюрприз несет Бейонсе. Это довольно поразительно для одного мероприятия. Раньше мы такого не видели”, – заявил главный экономист Danske Bank Майкл Гран.



По словам экспертов, эффект от концертов Бейонсе должен сойти на нет в течение июня.