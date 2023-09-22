



Конца не видно: Арендная плата за квартиры растет – обзор

По данным Центрального статистического бюро (CBS), цены на покупку жилья падали последние четыре месяца подряд (до июля) на 1,3%. В то же время Центральное статистическое бюро сообщает, что арендная плата поднимается после многих лет, когда арендная плата росла гораздо меньше, чем цены на жилье. Индекс жилищных услуг, отражающий изменение цен на аренду, вырос на 4% за первые восемь месяцев 2023 года.



Исследование рекламного сайта Yad2, проведенное агентством “Глобус”, отражает этот рост арендной платы. Арендная плата, запрашиваемая за трехкомнатные квартиры, выросла за последний год примерно на 13% в среднем по стране. Проверка включала в себя списки арендодателей, ищущих арендаторов, и арендаторов, ищущих квартиры для сдачи в аренду. Данные учитывают пиковый рыночный период летом, когда студенты ищут квартиры для аренды перед началом учебного года.



На национальном уровне средняя арендная плата в августе 2023 года выросла на 12,7% по сравнению с августом 2022 года. Объявления об аренде трехкомнатных квартир выросли за этот период на 5,5%. Кроме того, количество просмотров рекламы выросло на 2,4% за последний год после падения на 7,6% в предыдущем году.



По данным Yad2, различия между городами есть. Рост арендной платы за трехкомнатные квартиры возглавили Хацор ха-Галилит (2582 шекеля в месяц) (+16%), Мигдал Хамек (2395 шекелей) поднялись на 16%, Гиват Зеев (4064 шекеля) – и Йокнеам (2980 шекелей) также выросли на 13% за последний год.



Арендная плата за трехкомнатные квартиры в Тель-Авиве выросла за последний год всего на 5,6%, примерно на 350 шекелей, до средней суммы в 6574 шекеля. Это относительно умеренный рост, который объясняется, в том числе, тем, что в прошлом году арендная плата выросла на 25%. Всего за последние два года средняя арендная плата за трехкомнатную квартиру в городе выросла на 32%.



В Иерусалиме ежемесячная арендная плата за последний год выросла на 7%, в среднем до 5037 шекелей. За последние два года арендная плата в городе выросла на 18%.



В Хайфе ежемесячная арендная плата выросла на 6% по сравнению с прошлым годом до 3260 шекелей после роста на 9% в 2022 году. Однако в Хайфе за последние два года наблюдалось резкое снижение на 54% количества объявлений, размещенных на Yad2. С другой стороны, количество просмотров рекламы было примерно таким же, что свидетельствует о стабильности и о том, что спрос не ослабевает.



За последние два года Нетания отличилась исключительным ростом арендной платы за трехкомнатные квартиры, увеличившись на 20% до 4307 шекелей в месяц. Также в Нетании, как и в Тель-Авиве, большая часть роста зафиксирована в 2022 году.



Беэр-Шева отличается стабильностью арендной платы. За последние два года ежемесячная арендная плата за трехкомнатную квартиру выросла всего на 3,5%, до 2500 шекелей в месяц, включая рост на 1,5% за последний год. Это увеличение всего на 36 шекелей.