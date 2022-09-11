



Компания, во главе которой стоит Гади Айзенкот разваливается



Издание bizzpotral сообщает о больших проблемах компании Storage Drop во главе которой стоит видный член Махане Мамлахти Гади Айзенкот



За тот год, что Айзенкот возглавляет компанию, она обесценилась в 10 раз - с 260 до 26 миллионов шекелей.



Компания специализируется на решениях по хранению электроэнергии. Ее нынешнее финансовое состояние характеризуют как “плохое”. Компания была вынуждена взять кредит у держателя контрольного пакета акций на сумму 600 тысяч шекелей под 21,5% годовых. Речь идет об уровне ставок займов на черном рынке.



По всей вероятности, компания, назначив Айзенкота директором, рассчитывала на то, что он “откроет ей нужные двери”. Этого он по всей видимости не сделал. В 2021 году Storage Drop не заработала ничего. В то же время на разработки было потрачено 5,3 миллиона шекелей. на зарплату и административные расходы - 5,9 миллионов. На пике серьезные инвесторы покупали акции компании по 17 шекелей, сегодня они торгуются на уровне 1,87 шекеля.

