



Компания Swarovski полностью прекратила свою деятельность в России

Австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в России. Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Насард, передает Nachrichten.at.



По его словам, полный выход Swarovski из России, о котором было объявлено в этом году, уже завершен. Компания ожидает, что продажи увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.



Учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию, генеральный директор Насард отметил "достойные результаты в сложных условиях" в текущем году, а год был "непростым".



Swarovski - австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений из стекла (хрусталя). Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.



Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и главный офис, которые расположены в Австрии в городе Ваттенс. Группа Swarovski также включает подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражающие и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).