



Компания "Штраус" уволит десятки сотрудников

Компания "Штраус" (Strauss Group) уволит десятки человек в рамках программы реструктуризации под названием StraussONE.



Как сообщает Globes, на прошлой неделе совет директоров продовольственной компании под председательством Офры Штраус утвердил план оптимизации группы, предусматривающий увольнение 150 сотрудников, в основном головного офиса и административного персонала, а не производства.



По оценкам, план реструктуризации позволит ежегодно экономить 65-80 миллионов шекелей до вычета налогов.



В рамках плана некоторые услуги, которые до сих пор предоставлялись на основе подразделений, станут межорганизационными. Сотрудники будут сконцентрированы в более крупных группах под управлением меньшего количества менеджеров. Инвестиции группы будут сосредоточены в четырех регионах: Израиль, Бразилия, США и Китай.