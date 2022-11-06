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Компания по кибербезопасности Varonis уволила 5% сотрудников
06.11.2022 13:57 Алина Груднева

Компания по кибербезопасности Varonis уволила 5% сотрудников

Израильско-американская компания по кибербезопасности Varonis объявила об увольнении 5% работников, или более 100 сотрудников.

 
По данным Globes, под сокращение попали, в том числе, 40 сотрудников в Израиле. 
 
До этого в Varonis работало 2060 сотрудников по всему миру, в том числе 700 в Герцлии.
 
"Varonis объявляет о мерах по оптимизации и экономии из-за слабости на европейском рынке. Эта мера включает увольнения 5% сотрудников по всему миру", - сказано в заявлении.
 
По данным издания, в пятницу акции компании рухнули на 5,82% до 16,01 доллара.

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