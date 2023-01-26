



Из-за правовой реформы: первая компания хай-тека объявила об уходе из Израиля



Эйнат Газ, генеральный директор и основатель компании Papaya Global, объявила о прекращении деятельности компании в Израиле после реформы судебной системы.



Она написала на своей странице в Твиттере: "После заявлений премьер-министра Нетаниягу о том, что он намерен провести реформы, которые нанесут ущерб демократии и экономике, мы приняли деловое решение В компании Papaya Global, вывести все средства компании из Израиля, в условиях формирующейся реформы нет уверенности, что мы сможем вести международную экономическую деятельность из Израиля, это болезненный, но необходимый деловой шаг".



Papaya Global - израильская компания-разработчик программного обеспечения, которая разработала систему управления сотрудниками, расчета заработной платы, льгот и выплат на основе облачных вычислений для глобальных компаний и корпораций.

Компания была основана в 2016 году Эйнат Газ, которая является генеральным директором компании.

В Papaya Global работает более 750 сотрудников по всему миру. Большинство сотрудников работают в Израиле в штаб-квартире компании в Герцлии, а также в США. Компания также имеет офисы в Нью-Йорке, Остине, Лондоне, Мельбурне, Сингапуре, Гонконге, Кракове и других городах.





