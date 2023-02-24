



Компания Meta планирует дополнительно уволить "тысячи" сотрудников

Meta Platforms Inc. готовится к новому раунду сокращений рабочих мест в подразделениях компании по всему миру в рамках реорганизации и сокращения штата, которые коснутся тысяч работников, пишет Bloomberg.



Компания, которая в ноябре уволила 13% своих сотрудников во время первого крупного увольнения, рассматривает возможность новых сокращений, включая сокращение некоторых проектов и рабочих мест.



Поскольку Meta пытается стать более эффективной, она запустила процесс, известный внутри компании как "сглаживание", предлагая многим менеджерам и директорам перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию.