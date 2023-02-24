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Компания Meta планирует дополнительно уволить "тысячи" сотрудников
24.02.2023 07:40 Евгения Маркова

Компания Meta планирует дополнительно уволить "тысячи" сотрудников

Meta Platforms Inc. готовится к новому раунду сокращений рабочих мест в подразделениях компании по всему миру в рамках реорганизации и сокращения штата, которые коснутся тысяч работников, пишет Bloomberg.

Компания, которая в ноябре уволила 13% своих сотрудников во время первого крупного увольнения, рассматривает возможность новых сокращений, включая сокращение некоторых проектов и рабочих мест.

Поскольку Meta пытается стать более эффективной, она запустила процесс, известный внутри компании как "сглаживание", предлагая многим менеджерам и директорам перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию.

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