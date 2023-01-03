



Компания GTT прекращает работу в России

Французская компания Gaztransport & Technigaz на фоне европейских санкций против России замораживает сотрудничество с РФ.



Об этом сообщает ее пресс-служба.



"С 8 января 2023 года действие контракта с компанией "Звезда" будет приостановлено, а вмешательство GTT в работу двух самых современных судов для перевозки СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологий в соответствии с действующими международными санкциями", - сказано в заявлении.



Компания в сотрудничестве с РФ должна была построить 15 газовозов ледокольного класса. Такое решение было принято после рассмотрения последнего пакета санкций, который включает запрет на предоставление России инженерных услуг.ч