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Компания GTT прекращает работу в России
03.01.2023 11:06 Алина Груднева

Компания GTT прекращает работу в России

Французская компания Gaztransport & Technigaz на фоне европейских санкций против России замораживает сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает ее пресс-служба.

"С 8 января 2023 года действие контракта с компанией "Звезда" будет приостановлено, а вмешательство GTT в работу двух самых современных судов для перевозки СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологий в соответствии с действующими международными санкциями", - сказано в заявлении.

Компания в сотрудничестве с РФ должна была построить 15 газовозов ледокольного класса. Такое решение было принято после рассмотрения последнего пакета санкций, который включает запрет на предоставление России инженерных услуг.ч

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