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Компания Bolt выходит на израильский рынок
20.12.2022 11:30 Ольга Белозерова

Компания Bolt выходит на израильский рынок

Конкурент Uber, европейский транспортный гигант Bolt начинает работу в Израиле. 

Об этом стало известно изданию Calcalist. В объявлениях, опубликованных компанией в различных СМИ, она пытается набрать водителей, но в объявлениях не указано, ищет ли она водителей такси.

"Такая реклама создает впечатление, что компания намерена запустить услугу Bolt Ride, в которой водители без лицензии перевозят пассажиров. Однако эта услуга в Израиле незаконна", - пишет Calcalist.

Отмечается, что если компания намерена выйти на рынок такси, то она должна набирать лицензированных таксистов.
 

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