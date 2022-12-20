



Компания Bolt выходит на израильский рынок

Конкурент Uber, европейский транспортный гигант Bolt начинает работу в Израиле.



Об этом стало известно изданию Calcalist. В объявлениях, опубликованных компанией в различных СМИ, она пытается набрать водителей, но в объявлениях не указано, ищет ли она водителей такси.



"Такая реклама создает впечатление, что компания намерена запустить услугу Bolt Ride, в которой водители без лицензии перевозят пассажиров. Однако эта услуга в Израиле незаконна", - пишет Calcalist.



Отмечается, что если компания намерена выйти на рынок такси, то она должна набирать лицензированных таксистов.

