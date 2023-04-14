



Компания Boeing простила Украине долг в $200 млн

Boeing простила Украине $200 млн долга — Шмыгаль



Boeing простила Украине $200 млн долга — Шмыгаль



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что компания "Боинг" объявила об освобождении украинских компаний от финансовых обязательств в рамках проекта "Морской старт".



"Во время встречи с бизнесом Соединенных Штатов компания "Боинг" объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом "Морской старт". Спасибо за важное решение в поддержку Украины", - сообщил Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на сотрудничество и развитие инвестиций компании в страну.



Напомним, в 2019 году КБ "Южное" и Южмаш проиграли суд по делу о банкротстве консорциума "Морской старт", созданного в 1995 году для запуска ракет Зенит-3SL с плавучего космодрома. У Boeing было 40% в консорциуме, украинские компании вместе имели 15%.



В 2009 году "Морской старт" обанкротился, задолжав более $500 млн, и позже космодром выкупила российская компания S7 Group. 2