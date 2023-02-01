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Компании Philips и Vimeo готовят крупные сокращения
01.02.2023 21:00 Ольга Белозерова

Компании Philips и Vimeo готовят крупные сокращения

Нидерландский производитель электроники Royal Philips сократит еще 6000 своих сотрудников в дополнение к сокращению 4000 работников, анонсированному в прошлом году. 

Как сообщает Bloomberg, всего производитель медицинского оборудования сократит около 8% персонала.

Кроме Philips еще одна крупная компания готовит сокращения - Vimeo, где планируют сократить сразу 11% рабочих мест. Об этом пишет The Verge.

Ссылаясь на "дальнейшее ухудшение экономических условий", генеральный директор компании Анджали Суд сообщила сотрудникам Vimeo, что почти в каждом отделе компании будут сокращения. Большинство увольнений будут проходить в крупных отделах, таких как продажи и исследования и разработки.

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