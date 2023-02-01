



Компании Philips и Vimeo готовят крупные сокращения

Нидерландский производитель электроники Royal Philips сократит еще 6000 своих сотрудников в дополнение к сокращению 4000 работников, анонсированному в прошлом году.



Как сообщает Bloomberg, всего производитель медицинского оборудования сократит около 8% персонала.



Кроме Philips еще одна крупная компания готовит сокращения - Vimeo, где планируют сократить сразу 11% рабочих мест. Об этом пишет The Verge.



Ссылаясь на "дальнейшее ухудшение экономических условий", генеральный директор компании Анджали Суд сообщила сотрудникам Vimeo, что почти в каждом отделе компании будут сокращения. Большинство увольнений будут проходить в крупных отделах, таких как продажи и исследования и разработки.