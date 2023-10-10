



Командование тыла: Вчерашнее сообщение - ошибка



Это сообщение вызвало большую панику: вечером командование тыла приказало запастись водой и продовольствием на 72 часа. Многие граждане штурмовали супермаркеты и опустошали полки.



Сегодня утром бригадный генерал Цвики Теслер из командования тыла признает: "Мы допустили ошибку в способе распространения сообщения и в его формулировке. Это постоянная рекомендация на 365 дней в году”



Он добавил: “Существует постоянная рекомендация, а не обязательное к исполнению руководство, которое размещено на сайте командования тыла. С ней можно было ознакомиться месяц назад и, наверное, можно будет ознакомиться еще через месяц. Это рекомендация о готовности к любой чрезвычайной ситуации, например, к землетрясению, которое может произойти в любой момент, держать минимальное оборудование дома".



"Это ошибка. Сообщение было опубликовано не потому, что сегодня что-то происходит, не потому, что появилось что-то новое, - уточнил бригадный генерал Теслер, - важно то, что никаких изменений в инструкциях нет".