Колумбия предпочла гаубицу Atmos от Elbit орудию Caesar от Nexter

Колумбия заказала 18 единиц 155-мм гаубиц Atmos у израильской компании Elbit Systems на сумму 101,7 млн ​​долларов, сообщил Defense News со ссылкой на военные источники в Боготе. Это решение стало неожиданностью для некоторых обозревателей, которые ожидали, что контракт будет передан шестиколесному приводу Caesar производства французской компании Nexter.



Во время окончательных переговоров Nexter сообщил Колумбии, что стоимость потенциальной сделки составит 114 миллионов долларов. Эта цена была сочтена слишком высокой по сравнению с финансированием, выделенным на программу приобретения. В конечном итоге Колумбия обратила свое внимание на Atmos, и стороны достигли соглашения в рамках бюджета.



Закупка дальнобойных гаубиц является ключевым компонентом усилий по модернизации вооруженных сил, поскольку колумбийским сухопутным войскам не хватает такого оружия. Atmos представляет собой установленную на грузовике полноприводную гаубицу калибра 155 мм/52 с компьютеризированной системой управления огнем с автоматическими режимами.

Much has been said about our ATMOS 155mm truck-mounted howitzer, so we decided to let you see for yourself what it's like in action🎥

