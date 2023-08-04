



Коллапс Уолл-стрит будет через 10 секунд – основатель Foxconn о войне за Тайвань

Миллиардер и бизнесмен из Тайваня Терри Гоу считает, что для фондового рынка США существует серьезная угроза. Более того, он даже назвал сценарий, при котором биржу ждет почти мгновенный крах. Об этом пишет Markets Insider.



Терри Гоу обнародовал свой прогноз в Facebook в среду, 2 августа. По мнению основателя компании Foxconn, которая является главным поставщиком ресурсов для Apple, заявил, что Уолл-стрит ждет настоящая катастрофа, если начнется война за Тайвань. Миллиардер добавил, что остров может продержаться в войне в течение трех месяцев, но последствия для мировой экономики будут мгновенными и глобальными.



По его словам, коллапс фондового рынка займет всего 10 секунд. Гоу подчеркнул, что роль Тайваня для глобальной экономики очень важна. В частности, на острове производят критически важную часть микросхем в мире.



Важно добавить, что комментарии бизнесмена о геополитической напряженности вокруг острова появились на фоне слухов о его политических амбициях.



Руководители крупнейших банков США заявили, что в случае нападения Китая на Тайвань они немедленно выведут все деньги из страны . Речь идет о BofA, Citi и JPMorgan. Однако они подчеркнули, что это будет сделать гораздо сложнее, чем в случае с Россией. Ведь экономика Поднебесной гораздо больше российской.