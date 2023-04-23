



Количество вакансий в Израиле достигло двухлетнего минимума

По данным Центрального статистического бюро, количество вакансий в Израиле сократилось со 135 300 в феврале 2023 года до 130 898 в марте 2023 года. Это самый низкий показатель с апреля 2021 года.



Тенденция к снижению возникла после того, как количество вакансий выросло в течение 2021 года и первой половины 2022 года, достигнув пика в более чем 150 000 в середине прошлого года. Тем не менее текущее количество вакансий выше, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 100 000 человек.

Существенное сокращение количества вакансий связано с замедлением темпов роста мировой экономики, которое включает в себя резкое повышение процентных ставок за последние 12 месяцев, что жестко сказалось на рынке труда, став одной из причин роста инфляции.



Сокращается и доля вакансий по отношению к общему числу работающих. В марте на 1000 сотрудников приходилось 4,17 рабочих мест по сравнению с 4,27 в феврале. По данным Центрального статистического бюро, “эта оценка отражает падение доли вакансий на 18% по сравнению с мартом 2022 года, когда этот показатель составлял 5,05”. Эти цифры основаны на опросе предприятий с пятью и более сотрудниками.



Наибольшее количество вакансий приходится на продавцов, которых после пандемии Covid стало не хватать. В этом секторе в период с января по март было в среднем 11 468 вакансий.



10% рабочей силы Израиля, насчитывающей 370 000 сотрудников, работает в технологической отрасли, хотя количество вакансий для разработчиков программного обеспечения упало на 3% в марте до 6 138 по сравнению со средним показателем с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Это число достигло пика в 13 720 человек в период с января по март 2022 года.