



Количество начатых строек в Израиле упало до трехлетнего минимума – анализ

Число строек жилья в Израиле во втором квартале 2023 года было самым низким со времени карантина из-за Covid в 2020 году, сообщает Центральное бюро статистики. Однако во втором квартале 2023 года количество разрешений на строительство выросло примерно на 20%, как и в 2022 году. Городами, лидирующими в списке начала строительства за 12 месяцев с июля 2022 года по июнь 2023 года, были Тель-Авив, Иерусалим и Бат-Ям.



Начало строительства является одним из наиболее важных показателей в отрасли, поскольку оно отражает количество выставленных на продажу квартир, составляющих основную часть предложения квартир. Цель, поставленная правительствами за последние 15 лет, заключалась в увеличении предложения квартир путем поощрения и увеличения количества строек.



В этом году количество строек в первом полугодии вернулось к уровням 2019 и 2020 годов – около 14 тысяч в среднем за квартал. Второй квартал, в котором было введено 13 290 строек, оказался одним из самых слабых с 2018 года. Это ожидаемая, но разочаровывающая цифра. До недавнего времени ежегодное количество строек превышало 70 000 единиц жилья. Правительство также не пытается разобраться с ситуацией, остановить спад.



Данное снижение связано с ростом процентных ставок, что не только отразилось на расходах финансирования застройщиков, но, главным образом, вызвало снижение спроса на квартиры, которые они предлагают на продажу. Это привело к падению темпов покупки новых квартир на 40% и увеличению запасов непроданных новых квартир у застройщиков, которые пытаются сократить эти запасы за счет снижения темпов строительства.



Положительным сюрпризом стало количество разрешений на строительство, выданных во втором квартале, которое после низкого уровня, зафиксированного в первом квартале года, вернулось к уровню прошлого года (около 18 000). Эта цифра указывает на то, что застройщики все еще стремятся начать новые проекты, возможно, в рамках государственных субсидируемых программ или в рамках проектов обновления городов, где застройщики обязаны перед арендаторами начать строительство как можно скорее. Количество разрешений на строительство предполагает, что темпы сокращения числа строек будут относительно умеренными.



По количеству строек лидировал Тель-Авив за 12 месяцев с июля 2022 года по июнь 2023 года с 4939 пусками, что на 6% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев, за ним следуют Иерусалим (2929 квартир) и Бат-Ям (2702 квартиры).