



Когда в Израиле откроется первый 7-Eleven: названа дата

Первый в Израиле 7-Eleven откроется уже 11 января.



Как сообщает Jerusalem Post, первый филиал сети в Израиле должен открыть свои двери в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве. Точное время открытия пока неизвестно.



Витрина магазина уже готовится, и на улице Дизенгоф виден большой фасад с логотипом 7-Eleven.



В прошлом году Electra Consumer Products подписала соглашение с 7-Eleven об открытии филиалов сети по всему Израилю. Согласно договоренности, в ближайшие три года по стране будут открыты десятки филиалов магазина.



Продукты, предлагаемые в 7-Elevens, различаются в зависимости от страны, поэтому в Израиле могут не быть точно такие же продукты, как в США или других странах.