



Когда Смотрич попросит утвердить многомиллионный план расширения поселений

Министр финансов Бецалель Смотрич намерен попросить правительство одобрить план расширения поселений на 670 млн шекелей уже на следующей неделе.



Об этом СМИ со ссылкой на источники сообщили 18 августа.



Накануне стало известно о том, что Смотрич продвигает соответствующий план совместно с министром по делам поселений Орит Струк. Деньги пойдут, в том числе, на форпосты. Средства могут быть выделены частично за счет сокращения бюджетов некоторых министерств.



Неправительственная правозащитная организация Peace Now уже раскритиковала план Смотрича.



"Вместо того, чтобы инвестировать в будущее Израиля, израильское правительство вкладывает деньги в поселения, увековечивает оккупацию и разжигает конфликт и конфронтацию с палестинцами", — возмутились правозащитники.