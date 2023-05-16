



Кнессет принял закон о Фонде арноны

Несмотря на протест руководителей органов власти и продолжающуюся забастовку комитет по финансам одобрил вчера вечером раздел о Фонде арноны, который будет включен в закон о бюджете.



Во время дебатов министр финансов Бецалель Смотрич атаковал оппозицию: "Я хочу поздравить оппозицию с тем, что у них еще есть силы кричать сейчас". Центр местного самоуправления объявил ранее о том, что за исключением системы образования, которая вернется к полноценной деятельности, забастовка в местном самоуправлении продолжится, по крайней мере, до четверга.



Смотрич поздравил председателя комитета Гафни с принятием закона и сказал: "Я опечален и протестую против резких слов, которые были сказаны без обоснования. Раввин Гафни - молодец, здесь были очень острые дебаты, и он всегда сохранял честь как председатель комитета и как один из ветеранов Кнессета. Я думаю, что в этой дискуссии был перейден ряд красных линий, я приношу извинения от имени народа Израиля". Депутат Гилад Кариб ответил: "Не надо извиняться от нашего имени".



Сам Гафни ответил и написал: "Сказано и сделано! Закон о снижении стоимости жилья (Фонда арноны) теперь утвержден для второго и третьего чтения в финансовом комитете. Хороший закон, который сокращает разрыв между богатыми и бедными и приносит пользу гражданам Израиля. Он также был тестом на управление для коалиции, и этот тест завершился большим успехом!".



Депутат и член комитета Шаран Хаскель из Махане Мамлахти заявила: "Смотрич празднует, и миллионы граждан будут платить из своего кармана за этот праздник. Печальный день для граждан Израиля".



Министр финансов пообещал, что правительство будет "решать проблему обеспечения жильем по-настоящему, а не с помощью пластырей". За кулисами руководители местных органов власти понимают, что утверждение закона в финансовом комитете приведет к длительной борьбе, и что забастовку в системе образования нельзя поддерживать долгое время. На данный момент план в основном состоит в том, чтобы нанести ущерб проектам, значимым для правительства, и разрешениям на строительство. Местное правительство объявило, что усилит борьбу и примет три новые меры: работа комитетов по планированию и строительству будет заморожена, разрешения выдаваться не будут, а власти заморозят договоры в районах повышенного спроса.