



“Керен Каемет ле-Исраэль” продолжит посадку деревьев в Негеве

Еврейский национальный фонд “Керен Каемет ле-Исраэль” (KKL-JNF) заявил в воскресенье, 22 января, что продолжит реализацию планов по посадке деревьев возле нахаль Ятир в Негеве, что в прошлом году вызвало бурную реакцию. В своем первом решении в качестве председателя JNF-KKL с момента вступления в должность в начале этого месяца Ифат Овадия-Луски заявила, что организация будет проводить посадку деревьев и другие сельскохозяйственные работы в этом районе “без каких-либо задержек”.



По планам посадка должна начаться в следующее воскресенье, 29 января.



Отмечая цель этой практики, Овадия-Луски сказал, что посадка будет происходить “на государственных землях, которые защищают от вторжений, вреда окружающей среде, незаконного строительства и вторжения – все это обычные явления в пустынном регионе”. Она считает, что KKL-JNF находится “в авангарде защиты, развития и строительства страны”, и добавила, что “удержание и защита земли, а также посадка деревьев были основными ценностями KKL-JNF с первых дней движения и мы гордимся тем, что и сегодня лидируем в этих областях”.



В прошлом году эта практика была временно прекращена из-за беспорядков среди бедуинов, проживающих в Негеве, некоторые из них поджигали шины, блокировали дороги и бросали камни в гражданские автомобили. В ходе беспорядков пострадали двое полицейских. Бедуины в этом районе считают, что сельскохозяйственные работы посягают на их непризнанные земли и что KKL-JNF стремится вытеснить их.



Арабский блок “Хадаш-Таал”, в настоящее время находящаяся в оппозиции, осудила решение продолжить посадку деревьев в этом году.



“Это подлое и возмутительное решение, замаскированное под посадку деревьев. Жителям Негева нужно полное признание непризнанных бедуинских деревень и городов, инфраструктуры и прав, а не еще одна демонстрация “управления”, – говорится в его заявлении.



Среди других критиков программы KKL-JNF есть защитники окружающей среды, которые считают эту практику вредной, поскольку она позволила одному виду деревьев бесконтрольно распространиться, уменьшая биоразнообразие и увеличивая риск лесных пожаров.