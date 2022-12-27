



Китайский строитель в Израиле зарабатывает 40-45 тысяч шекелей



Председатель Гистадрута строительной и смежных отраслей Ицхак Мойяль рассказал на конференции газеты Едиот Ахронот о тяжелых проблемах отрасли в Израиле и об острой нехватке рабочей силы.



В Израиле необходимо построить много жилья, чтобы добиться снижения цен, но нужно также обратить внимание на то, кто будет строить.



"Мы полагаемся на иностранных рабочих", - сказал он. "Также нанимают эксплуатируемых палестинских рабочих. Мы должны остановить это".



Он отметил, что наряду с большим количеством инцидентов со смертельным исходом в строительной отрасли, есть также немало травмированных людей, которые не возвращаются на работу из-за тяжести полученных травм.



По словам Мойяля, Гистадрут работников строительства и смежных отраслей промышленности подготовил многоэтапный план по привлечению "нового поколения" в строительную отрасль.



"Раньше говорили, что в строительство не идут работать, потому что там плохо платят, но это ошибка", - сказал он. "Существует общеотраслевой коллективный договор, который дает очень высокую зарплату прорабам, молодым ребятам. Базовая зарплата составляет 16 000 шекелей".



Строительный подрядчик Били Рубин сказал, что, по его мнению, Гистадрут во главе с Мойялем также должен активно заниматься обучением строителей. Он отметил, что "сегодня китайский рабочий зарабатывает в среднем 40 000-45 000 шекелей в месяц, из которых едва ли 5 000 шекелей остается в Израиле. Все деньги уходят в Китай. Если сегодня придет молодой человек, который демобилизовался из армии, и мы дадим ему льготы и обучим профессии, то он станет следующим предпринимателем нашей страны. Не все ребята пойдут в хай-тек, станут юристами и врачами, мы должны заботиться о строительной отрасли, потому что если нет - некому будет этим заниматься".



Мойяль заявил: "Проблема в том, что этой отраслью занимаются десять правительственных министерств вместо одного. Одно ведомство сможет взять на себя всю проблему и решить вопросы безопасности и обучения, помочь отрасли встать на ноги и обеспечить еще 100 000 единиц жилья, которые нужны правительству".

