



Китайская фирма стоимостью 240 млрд долларов США близка к краху

Country Garden Real Estate Group сегодня, 15 августа, подтвердила, что приостанавливает торги почти дюжиной облигаций, через два дня после того, как контролирующий акционер Ян Хуэйянь, которая входит в число самых богатых людей страны, предупредила, что за первые шесть месяцев года она сообщит о многомиллиардных убытках.



Компания Country Garden заявила гонконгской бирже в прошлый четверг вечером, что она предусматривает чистый убыток в размере от 45 до 55 миллиардов юаней (от 6,21 до 7,63 миллиардов долларов) по сравнению с прибылью в 267 миллионов долларов в первой половине 2022 года, сообщило издание South China Morning Post.



В сообщении на X (ранее Twitter) Иван Баюхи, основатель и владелец инвестиционного форума Wall Street Silver, посвященного драгоценным металлам, сказал: "Второй по величине китайский девелопер Country Garden с годовой выручкой более 70 миллиардов долларов находится на грани банкротства. Восьмипроцентные облигации компании со сроком погашения в 2024 году торгуются по ничтожным восьми центам, что свидетельствует об огромных потерях для держателей облигаций. Разрушение собственности в Китае продолжается".



По состоянию на 2023 год активы County Garden составляли 240 миллиардов долларов. Неустойчивое финансовое положение компании вызвало опасения по поводу глобальной финансовой "инфекции", которая возникает, когда негативное событие на одном рынке или в одной экономике распространяется на другие, иногда не связанные между собой мировые экономики на региональном, национальном или глобальном уровнях.



"Китай сейчас является ключевым игроком в мировой экономике, поэтому беспокоит то, что любые проблемы там потянут за собой весь остальной мир", - сказал Джулиан Джессоп, научный сотрудник Института экономических отношений.